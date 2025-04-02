В России разбился бомбардировщик Ту-22М3, видео

Ту-22М3 упал в Иркутской области.

Фото из открытых источников

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В среду, 2 апреля, бомбардировщик Ту-22М3 упал в Иркутской области России. Об этом сообщили росСМИ.

В Министерстве обороны России сообщили, что их бомбардировщик Ту-22М3 упал в «безлюдной» местности в Иркутской области. На земле, по данным россиян, разрушений не зафиксировано.

Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность.

По данным СМИ, в результате падения самолета погиб пилот.

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