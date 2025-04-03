Трамп вводить 20% мито на імпорт товарів з ЄС

Трамп запроваджує 20% мито на імпорт з ЄС у відповідь на торгівельні бар'єри.

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Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит на імпорт товарів із різних країн світу, зокрема з Європейського Союзу. Про це він заявив увечері 2 квітня під час виступу в Рожевому саду Білого дому, повідомляє AP.

За словами Трампа, нові «відповідні тарифи» мають компенсувати втрати США через торговельну політику інших держав. США стягуватимуть «приблизно половину від того, що вони стягують із нас», – пояснив президент США.

Зокрема, на імпорт товарів із країн Європейського Союзу запроваджується 20% мито. За словами президента США, це рішення ухвалене у відповідь на високі ставки мит, які ЄС застосовує до американських товарів.

«Судово-юридична газета» публікувала повний список мит щодо всіх країн. Щодо України встановлено базове мито в 10%.

Водночас щодо Росії та Білорусі особливі мита не запроваджено. Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив це тим, що продукція з цих країн майже не постачається на американський ринок.

Крім того, США вводять 25% мито на всі автомобілі, вироблені за межами країни і нові правила набудуть чинності з 3 квітня.

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