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ЄС готується до введення митних контрзаходів проти США на $28 млрд

17:46, 6 квітня 2025
ЄС готовий запровадити мита на бурбон та інші товари з США.
ЄС готується до введення митних контрзаходів проти США на $28 млрд
Фото: bin.ua
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Європейський Союз готується до введення митних контрзаходів проти США на суму до 28 мільярдів доларів у відповідь на тарифи, введені адміністрацією Дональда Трампа. Згідно з інформацією Reuters, ЄС планує накласти мита на широкий спектр американських товарів, від бурбону до зубної нитки. Перший пакет заходів має бути затверджений найближчими днями і включатиме продукти, такі як м'ясо, злаки, вино, деревину та побутові товари.

Це рішення стане частиною загальної стратегії ЄС, спрямованої на реагування на економічні обмеження США, які стосуються сталь, алюміній і автомобілі. Згідно з новими митними обмеженнями, до 27 країн блоку будуть застосовані імпортні тарифи на рівні 25% на ці продукти, а також взаємні тарифи на інші товари. Це може серйозно вплинути на економічні зв’язки Європи та США, оскільки тарифи торкнуться до 70% експорту ЄС до США, який минулого року склав 532 мільярди євро.

Окрему увагу привертає ситуація з бурбоном. Європейська комісія планує запровадити мито у розмірі 50% на цей алкогольний напій, що спричинило загострення суперечок. Президент США Дональд Трамп уже пообіцяв застосувати контрзаходи у вигляді мита на рівні 200% на алкогольні напої з ЄС у разі введення такого мита.

Водночас деякі країни ЄС, зокрема Франція, запропонували вжити більш жорстких заходів, включаючи призупинення інвестицій в США. Ірландія закликала до обміркованої реакції, а Італія виступила проти введення мит. Найближчими днями очікується голосування щодо цих контрзаходів, які мають набути чинності поетапно: частина з них – 15 квітня, решта – через місяць.

Європейська комісія продовжує переговори з США, сподіваючись на можливість скасування тарифів, але водночас готова до запровадження додаткових заходів, якщо переговори не призведуть до результату.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит на імпорт товарів з різних країн світу, у тому числі з ЄС - 20%. 

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США ЄС

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