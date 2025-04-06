Практика судів
  1. В Україні

У Сумах судитимуть «продавця», який ошукав 24 людей

23:55, 6 квітня 2025
Чоловік «продавав» людям неіснуючий товар
У Сумах судитимуть «продавця», який ошукав 24 людей
Фото: sumy.gp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Сумах правоохоронці затвердили та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного чоловіка, який ошукував довірливих громадян по всій Україні.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, чоловік на онлайн-платформі розмістив оголошення про продаж неіснуючих товарів. Зацікавленим особам він пропонував повністю оплатити вартість чи перерахувати аванс. На підтвердження своїх намірів він надсилав фото товару, підготовленого до відправки в поштовому відділенні.

Після отримання коштів чоловік переставав відповідати на повідомлення та дзвінки. Відтак покупець втрачав гроші та не отримував товар.

Також обвинувачений зламував акаунти користувачів однієї з популярних соцмереж, після чого надсилав нібито від імені власника сторінки особисті повідомлення найближчим друзям, у яких просив у борг кошти.

«За понад рік своєї злочинної діяльності чоловік встиг ошукати 24 людей та збагатитись на 239 тис. грн», - заявили у прокуратурі.

Отримані злочинним шляхом кошти він використав на власні потреби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прокуратура Суми

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують викреслити неподання декларації як окрему підставу для дисциплінарної відповідальності судді

З закону про судоустрій пропонується вилучити таку підставу притягнення до відповідальності суддів, як неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення електронної декларації чи зазначення в декларації завідомо неправдивих відомостей.

Як і за що судили українських військових у 2024 році: звіт Верховного Суду

За кримінальні правопорушення у 2024 році засуджено 6 532 військовослужбовця, але за військові правопорушення вироків стало менше.

Верховний Суд залишив в силі покарання з випробуванням для працівника об’єкта критичної інфраструктури, якого звинуватили в ухиленні від мобілізації

На відміну від позицій по інших подібних справах за статтею 336 КК, у даному випадку Верховний Суд вирішив, що до чоловіка все ж можна застосувати покарання з іспитовим строком.

Військовослужбовець відмовився виконати наказ за станом здоров’я, оскільки за висновком ВЛК йому протипоказана служба у ДШВ – що вирішив Верховний Суд

Медичні протипоказання для служби в певному роді військ не є підставою для відмови від виконання конкретного наказу начальника, якщо з висновків ВЛК не випливає неможливість виконання саме цього наказу за станом здоров'я – Верховний Суд.

Блокування банком рахунку є правомірним, якщо клієнт використав рахунок фізособи для підприємницької діяльності — Верховний Суд

Позивачка посилалася на те, що блокування банком її рахунків без законних підстав є порушенням договірних зобов’язань і прав клієнта на розпорядження своїми коштами.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Шутенко
    Інна Шутенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Костянтин Єфіменко
    Костянтин Єфіменко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Антон Пекний
    Антон Пекний
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Хом’якова
    Вікторія Хом’якова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду