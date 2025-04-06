У Сумах судитимуть «продавця», який ошукав 24 людей

Чоловік «продавав» людям неіснуючий товар

Фото: sumy.gp.gov.ua

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У Сумах правоохоронці затвердили та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного чоловіка, який ошукував довірливих громадян по всій Україні.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, чоловік на онлайн-платформі розмістив оголошення про продаж неіснуючих товарів. Зацікавленим особам він пропонував повністю оплатити вартість чи перерахувати аванс. На підтвердження своїх намірів він надсилав фото товару, підготовленого до відправки в поштовому відділенні.

Після отримання коштів чоловік переставав відповідати на повідомлення та дзвінки. Відтак покупець втрачав гроші та не отримував товар.

Також обвинувачений зламував акаунти користувачів однієї з популярних соцмереж, після чого надсилав нібито від імені власника сторінки особисті повідомлення найближчим друзям, у яких просив у борг кошти.

«За понад рік своєї злочинної діяльності чоловік встиг ошукати 24 людей та збагатитись на 239 тис. грн», - заявили у прокуратурі.

Отримані злочинним шляхом кошти він використав на власні потреби.

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