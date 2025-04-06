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За що пасажирів можуть оштрафувати та висадити з поїзда – пояснення

18:04, 6 квітня 2025
Укрзалізниця запроваджує жорсткі санкції для порушників правил перевезення.
За що пасажирів можуть оштрафувати та висадити з поїзда – пояснення
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Пасажири Укрзалізниці за порушення правил перевезення можуть бути оштрафовані або навіть висаджені з поїзда. Відповідні норми зафіксовані в наказі «Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України», що набирає чинності в квітні 2025 року.

Згідно з новими правилами, пасажир, який придбав квиток на одну станцію, але сів в поїзд на іншій, має право зайняти місце, вказане в його квитку. Якщо сталося, що на одне місце продано два квитки, начальник поїзда повинен забезпечити місце для кожного пасажира та скласти акт. Якщо вказаного місця немає, пасажиру пропонується інше місце, навіть у вагоні вищого класу, без додаткової оплати. У разі незгоди з усіма варіантами пасажир може отримати повернення грошей за проїзд.

Крім того, пасажири, які випадково потрапили не в той поїзд, повинні покинути його на найближчій станції, а начальник поїзда складе акт, що дасть можливість безкоштовно повернутися до початкової станції.

Згідно з новими правилами, пасажири також повинні дотримуватися вимог щодо ваги ручної поклажі, яка не повинна перевищувати 36 кг. Багаж потрібно розміщувати в спеціально відведених місцях, залежно від того, чи знаходиться пасажир на нижній, чи на верхній полиці.

Щодо підстав для висадки з поїзда, це може статися у разі, якщо пасажир перебуває в стані явного алкогольного сп'яніння та порушує правила поведінки. Також пасажири, які потребують медичної допомоги, можуть бути виселені з поїзда із супроводом медперсоналу. Пасажирів, які мають заборонені для перевезення предмети та відмовляються їх вилучити, також можуть висадити з поїзда.

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