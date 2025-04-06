За что пассажиров могут оштрафовать и высадить из поезда – объяснение

Укрзализныця вводит жесткие санкции для нарушителей правил перевозки.

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Пассажиры Укрзализныци за нарушение правил перевозки могут быть оштрафованы или даже высажены из поезда. Соответствующие нормы зафиксированы в приказе «Об утверждении Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины», который вступает в силу в апреле 2025 года.

Согласно новым правилам, пассажир, который приобрел билет на одну станцию, но сел в поезд на другой, имеет право занять место, указанное в его билете. Если случилось, что на одно место продано два билета, начальник поезда должен обеспечить место для каждого пассажира и составить акт. Если указанного места нет, пассажиру предлагается другое место, даже в вагоне высшего класса, без дополнительной оплаты. В случае несогласия со всеми вариантами пассажир может получить возврат денег за проезд.

Кроме того, пассажиры, которые случайно попали не в тот поезд, должны покинуть его на ближайшей станции, а начальник поезда составит акт, что даст возможность бесплатно вернуться к начальной станции.

Согласно новым правилам, пассажиры также должны соблюдать требования по весу ручной клади, который не должен превышать 36 кг. Багаж нужно размещать в специально отведенных местах, в зависимости от того, находится ли пассажир на нижней или на верхней полке.

Что касается оснований для высадки из поезда, это может произойти в случае, если пассажир находится в состоянии явного алкогольного опьянения и нарушает правила поведения. Также пассажиры, нуждающиеся в медицинской помощи, могут быть выселены из поезда с сопровождением медперсонала. Пассажиров, которые имеют запрещенные для перевозки предметы и отказываются их изъять, также могут высадить из поезда.

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