Украина нуждается в поддержке США в укреплении ПВО – Зеленский анонсировал встречу в формате «Рамштайн»

Зеленский анонсировал встречу в формате «Рамштайн» для усиления ПВО Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке встречи в рамках формата «Рамштайн», на которой будет обсуждаться усиление противовоздушной обороны Украины и иностранного военного контингента.

«Мы нуждаемся в усилении нашей противовоздушной обороны - это объективная реальность, - и все договоренности, которые были достигнуты с партнерами, но не были реализованы, нужно максимально активизировать. Patriot, которые сейчас просто стоят где-то на хранении у партнеров, должны реально защищать жизнь», - отметил президент.

Зеленский также подчеркнул необходимость более активного производства систем ПВО и ракет к ним в Европе и США. Он добавил, что поручил министру обороны и министру иностранных дел активизировать контакты с партнерами по этому вопросу.

Встреча в формате «Рамштайн» готовится с целью решения двух главных задач: активизации использования системы ПВО Patriot и увеличения военных контингентов, в частности, для приближения решений и проработки всех деталей сотрудничества.

«Главных задач две, и это именно ПВО, именно «Patriot», и вторая задача - это контингенты, максимальное приближение всех решений, проработка всех деталей. Также поручил на двусторонней основе работать по ПВО, и особенно с Соединенными Штатами Америки, которые имеют достаточный потенциал, чтобы помочь прекратить любой террор. Нужно соответствующее желание и соответствующие решения, чтобы защитить как можно больше жизней от российской баллистики. Усиление нашего воздушного щита одновременно будет усилением всей дипломатии», - отметил Зеленский.

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