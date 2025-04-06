Ушла из жизни народная артистка Украины Таисия Литвиненко

На 90-м году жизни скончалась актриса Львовского театра Таисия Литвиненко.

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6 апреля на 90-м году жизни скончалась актриса Львовского национального драматического театра имени Марии Заньковецкой Таисия Литвиненко. О ее смерти сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«Ушла в мир иной Таисия Литвиненко. Невероятная киноактриса, яркая звезда Львовского национального драматического театра имени Марии Заньковецкой, народная артистка Украины. Таисия Иосифовна более полувека подарила театру. Ее голос, пластика, эмоции навсегда останутся в душе Львова. Искренние соболезнования родным, близким, театральной семье», - говорится в сообщении.

Таисия Литвиненко родилась в селе Погребы Броварского района Киевской области. В 1957 году она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого в мастерской Ивана Чабаненко и Леонида Олейника.

За свою карьеру в театре Марии Заньковецкой Литвиненко сыграла в почти сотне спектаклей, среди которых «Сватовство на Гончаровке» (Ульяна), «Хозяин» (Соня), «Мария Заньковецкая» (Мария Заньковецкая), «Украденное счастье» (Анна), «Наталка Полтавка» (Терпелиха), «Гуцулка Ксения» (Гелена) и другие.

Актриса была награждена орденом княгини Ольги II и III степени, орденом святой Анны, орденом Архистратига Михаила, премиями в области театрального искусства и другими наградами.

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