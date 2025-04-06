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Пішла з життя народна артистка України Таїсія Литвиненко

16:34, 6 квітня 2025
На 90-му році життя померла акторка Львівського театру Таїсія Литвиненко.
Пішла з життя народна артистка України Таїсія Литвиненко
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6 квітня на 90-му році життя померла акторка Львівського національного драматичного театру імені Марії Заньковецької Таїсія Литвиненко. Про її смерть повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Пішла у засвіти Таїсія Литвиненко. Неймовірна кіноакторка, яскрава зірка Львівського національного драматичного театру імені Марії Заньковецької, народна артистка України. Таїсія Йосипівна понад пів століття подарувала театру. Її голос, пластика, емоції назавжди залишаться в душі Львова. Щирі співчуття рідним, близьким, театральній родині», — йдеться у повідомленні.

Таїсія Литвиненко народилася в селі Погреби Броварського району Київської області. У 1957 році вона закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого в майстерні Івана Чабаненка та Леоніда Олійника.

За свою кар'єру в театрі Марії Заньковецької Литвиненко зіграла в майже сотні вистав, серед яких «Сватання на Гончарівці» (Уляна), «Хазяїн» (Соня), «Марія Заньковецька» (Марія Заньковецька), «Украдене щастя» (Анна), «Наталка Полтавка» (Терпелиха), «Гуцулка Ксеня» (Гелена) та інші.

Акторка була нагороджена орденом княгині Ольги ІІ і ІІІ ступеня, орденом святої Анни, орденом Архистратига Михаїла, преміями у галузі театрального мистецтва та іншими нагородами.

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