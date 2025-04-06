У Дрогобичі водії автобусів не вийшли на роботу через мобілізацію – у ТЦК відреагували

ТЦК про мобілізацію водіїв у Дрогобичі – ніякого насильства не було.

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У Дрогобичі на Львівщині перевізник заявив, що водії автобусів не можуть вийти на роботу через мобілізаційні заходи, проведені ТЦК та СП. У відповідь на ці заяви ТЦК надав офіційний коментар.

Як повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП, жодного «силового затримання» водія автобуса не було. Громадянин, який є водієм автотранспортного підприємства, був оповіщений у публічному місці відповідно до чинного законодавства України, і ніяких порушень прав або приниження гідності не сталося. Дії військовослужбовців та поліції проводились в межах їхніх повноважень, відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

У ТЦК наголосили, що закон не передбачає автоматичне звільнення від мобілізації через факт працевлаштування, а для бронювання працівників, які забезпечують роботу критичної інфраструктури, необхідно подати відповідні документи до уповноважених органів. Проте питання, чому жоден водій не був заброньований, залишається без ініціативи з боку керівництва підприємства.

ТЦК закликав керівництво транспортного підприємства звернутися до органів виконавчої влади з ініціативою бронювання працівників та припинити поширення непідтвердженої інформації, яка маніпулює громадською думкою. Водночас зазначили, що важливо налагодити конструктивний діалог для вирішення ситуації в інтересах мешканців громади.

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