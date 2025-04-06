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Рентна плата за користування радіочастотним спектром — що є об'єктом оподаткування

23:27, 6 квітня 2025
Об'єктом оподаткування рентною платою за користування радіочастотним ресурсом є ширина смуги радіочастот.
Рентна плата за користування радіочастотним спектром — що є об'єктом оподаткування
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Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що Законом України від 21 травня 2024 року № 3721-IX внесено зміни до Податкового кодексу України (ПКУ), які стосуються рентної плати за користування радіочастотним спектром України. Ці зміни набрали чинності 01.07.2024.

Що є об'єктом оподаткування?

Згідно з п. 254.3 ст. 254 ПКУ, об'єктом оподаткування рентною платою за користування радіочастотним спектром (радіочастотним ресурсом) України є ширина смуги радіочастот. Ця ширина визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначається у відповідних ліцензіях, дозволах та присвоєннях, визначених у п. 254.1 ст. 254 ПКУ.

Хто є платниками рентної плати?

Відповідно до п. 254.1 ст. 254 ПКУ платниками рентної плати за користування радіочастотним спектром (радіочастотним ресурсом) України є загальні користувачі радіочастотного спектра України, визначені законодавством про електронні комунікації та радіочастотний спектр, яким надано право користуватися радіочастотним спектром України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

- ліцензії на користування радіочастотним спектром (радіочастотним ресурсом) України;

- ліцензії на мовлення з присвоєнням радіочастоти загальних користувачів у смугах радіочастот, виділених для потреб мовлення;

- ліцензії на постачання послуг для потреб мовлення з присвоєнням радіочастоти загальних користувачів у смугах радіочастот, виділених для потреб мовлення;

- дозволу на тимчасове мовлення з присвоєнням радіочастоти загальних користувачів у смугах радіочастот, виділених для потреб мовлення;

- присвоєння радіочастоти (згідно з витягами з реєстру присвоєнь) для потреб мовлення, отриманого постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг для надання послуг власнику ліцензії на мовлення;

- присвоєння радіочастоти (згідно з витягами з реєстру присвоєнь) для загальних користувачів.

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