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США та Велика Британія успішно випробували двигун для гіперзвукових ракет

17:10, 6 квітня 2025
Двигун здатен привести в дію новітню гіперзвукову крилату ракету з дальністю польоту більшою, ніж у звичайної.
США та Велика Британія успішно випробували двигун для гіперзвукових ракет
Фото: argumentua
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Фахівці США та Британії успішно провели випробування двигуна для гіперзвукових ракет у Дослідницькому центрі Ленглі в штаті Віргінія, США. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії, пише The Telegraph.

За словами представників відомства, дослідження спрямовані на створення прототипу технології гіперзвукової зброї до 2030 року в рамках програми британського Міноборони.

Тести тривали шість тижнів, протягом яких дослідники збирали дані в реальному часі для подальшого вдосконалення двигуна, зокрема щодо збільшення його реактивної тяги. У випробуваннях брали участь Лабораторія оборонної науки і технологій Великої Британії, Науково-дослідна лабораторія ВПС США та компанія Gas Dynamics.

Також у прес-релізі наголошується на участі Великої Британії в розробці гіперзвукової зброї в рамках оборонного партнерства AUKUS, що включає США, Великобританію та Австралію.

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США Велика Британія

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