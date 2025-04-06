У Києві нетверезий водій запропонував поліцейським 5 тис грн хабаря та отримав за це 2 роки в’язниці

Чоловік запропонував поліцейським хабар, щоб на нього не складали адміністративний протокол.

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У Києві перед судом постав чоловік за пропозицію надати працівнику патрульної поліції неправомірну вигоду за не складання адміністративних матеріалів та не притягнення до адміністративної відповідальності.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у вересні минулого року працівники Управління патрульної поліції на проспекті Бажана зупинили автомобіль, водій якого перебував у стані алкогольного сп’яніння.

«Для того, щоб на нього не складали адміністративний протокол, чоловік запропонував поліцейським 5000 гривень. Втім, грошей патрульні не взяли, натомість викликали слідчо-оперативну групу», - заявили у прокуратурі.

У відомстві зазначили, що на момент судового розгляду цієї справи обвинуваченого затримали за розбій на Київщині.

За спробу підкупу поліцейських Дарницьким районним судом Києва чоловіку призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі.

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