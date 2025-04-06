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Meta випустила нові моделі ШІ для мультимодальних завдань

16:16, 6 квітня 2025
Meta анонсувала нові моделі Llama 4: Scout і Maverick, які обробляють текст, відео та аудіо.
Meta випустила нові моделі ШІ для мультимодальних завдань
Фото: ARY News
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Meta Platforms випустила нову версію своєї великої мовної моделі Llama під назвою Llama 4 Scout і Llama 4 Maverick. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією Meta, Llama є мультимодальною системою штучного інтелекту, що здатна обробляти та інтегрувати різні типи даних, включаючи текст, відео, зображення та аудіо, а також конвертувати контент між цими форматами.

Мета заявила, що нові моделі Llama 4 Scout та Llama 4 Maverick будуть доступні з відкритим програмним забезпеченням. Крім того, компанія попередньо анонсувала Llama 4 Behemoth, яку вона назвала «однією з найрозумніших моделей у світі та найпотужнішою з усіх, яка буде використовуватися як вчитель для нових моделей».

Великі технологічні компанії продовжують активно інвестувати в інфраструктуру штучного інтелекту після успіху ChatGPT від OpenAI, який змінив технологічний ландшафт і стимулював зростання інвестицій у машинне навчання.

Однак, як повідомило видання The Information в п’ятницю, Meta відклала запуск останньої версії Llama 4 через технічні проблеми. Під час розробки модель не виправдала очікувань компанії у таких аспектах, як міркування і вирішення математичних завдань. Також компанія була стурбована тим, що Llama 4 виявилася менш здатною вести голосові розмови, схожі на людські, порівняно з моделями від OpenAI.

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Meta ШІ

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