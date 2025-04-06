Українцям нагадали про штрафи за втрату або пошкодження військового квитка

Втрата або пошкодження військового квитка є адміністративним правопорушенням, за що передбачено штраф.

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Волинський обласний ТЦК та СП нагадав, що кожен військовослужбовець, військовозобов’язаний, резервіст чи призовник має відповідально ставитися до цього документа, оновлювати в ньому інформацію та дотримуватися вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

У відомстві підкреслили, що втрата або пошкодження військового квитка є адміністративним правопорушенням (ст. 211 КУпАП), за що передбачено штраф:

- від 510 до 850 грн;

- від 850 до 1700 грн (за повторне порушення або під час воєнного стану).

Як відновити військовий квиток?

Якщо ви військовозобов’язаний, призовник або резервіст:

- Подайте заяву до районного (міського) ТЦК та СП із зазначенням обставин втрати.

- Додайте такі документи:

Паспорт громадянина України.

Фото 3×4 см (матове, кольорове).

Пошкоджений квиток або його залишки (якщо є).

Рішення про повторну видачу приймає керівник ТЦК та СП.

Якщо ви військовослужбовець:

- Подайте рапорт командиру із поясненням причин втрати.

- Після службового розслідування надайте такі документи:

Рапорт про втрату військового квитка.

Паспорт громадянина України.

Фото 3×4 см (матове, без куточка).

Пошкоджений документ або його залишки (якщо є).

Витяг з наказу про результати службового розслідування (якщо документ втрачено).

Скільки часу займає заміна військового квитка?

Новий документ має бути виданий протягом 5 робочих днів з моменту реєстрації заяви у ТЦК та СП.

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