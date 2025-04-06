Українцям нагадали про штрафи за втрату або пошкодження військового квитка

Волинський обласний ТЦК та СП нагадав, що кожен військовослужбовець, військовозобов’язаний, резервіст чи призовник має відповідально ставитися до цього документа, оновлювати в ньому інформацію та дотримуватися вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
У відомстві підкреслили, що втрата або пошкодження військового квитка є адміністративним правопорушенням (ст. 211 КУпАП), за що передбачено штраф:
- від 510 до 850 грн;
- від 850 до 1700 грн (за повторне порушення або під час воєнного стану).
Як відновити військовий квиток?
Якщо ви військовозобов’язаний, призовник або резервіст:
- Подайте заяву до районного (міського) ТЦК та СП із зазначенням обставин втрати.
- Додайте такі документи:
Рішення про повторну видачу приймає керівник ТЦК та СП.
Якщо ви військовослужбовець:
- Подайте рапорт командиру із поясненням причин втрати.
- Після службового розслідування надайте такі документи:
Скільки часу займає заміна військового квитка?
Новий документ має бути виданий протягом 5 робочих днів з моменту реєстрації заяви у ТЦК та СП.
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