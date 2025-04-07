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Як швидко відновити водійські документи – пояснення

18:53, 7 квітня 2025
МВС пояснило, як відновити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Як швидко відновити водійські документи – пояснення
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Втрата або викрадення водійських документів — ситуація, з якою може зіткнутися кожен. Зокрема, це стосується свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Як повідомили в Головному сервісному центрі МВС зазначили, що відновити водійські документи можна швидко. Якщо власник транспортного засобу не може особисто звернутися, він може оформити нотаріальну довіреність на іншу особу, яка буде представляти його інтереси.

Орієнтовна вартість адміністративної послуги складає 350 грн, а виготовлення бланка свідоцтва — 540 грн. За бажанням власник може змінити номерний знак на новий або залишити старий.

Перереєстрація транспортного засобу та видача документів здійснюються в день звернення. Крім того, під час перереєстрації автовласник може замовити електронне свідоцтво про реєстрацію, без виготовлення на пластиковому бланку.

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МВС посвідчення водія документи

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