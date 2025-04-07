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Как быстро восстановить водительские документы – объяснение

18:53, 7 апреля 2025
МВД объяснило, как восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства.
Как быстро восстановить водительские документы – объяснение
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Потеря или похищение водительских документов - ситуация, с которой может столкнуться каждый. В частности, это касается свидетельства о регистрации транспортного средства. Как сообщили в Главном сервисном центре МВД отметили, что восстановить водительские документы можно быстро. Если владелец транспортного средства не может лично обратиться, он может оформить нотариальную доверенность на другое лицо, которое будет представлять его интересы.

Ориентировочная стоимость административной услуги составляет 350 грн, а изготовление бланка свидетельства - 540 грн. По желанию владелец может изменить номерной знак на новый или оставить старый.

Перерегистрация транспортного средства и выдача документов осуществляются в день обращения. Кроме того, во время перерегистрации автовладелец может заказать электронное свидетельство о регистрации, без изготовления на пластиковом бланке.

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МВД водительские права документы

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