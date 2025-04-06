На горі Піп Іван випало майже 30 сантиметрів снігу — відео

Через негоду туристам радять утриматися від походів.

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У неділю, 6 квітня, на вершині гори Піп Іван випало близько 30 см снігу, сильний вітер та обмежена видимість. Туристів закликають утриматися від походів у гори. Про це повідомила пресслужба ДСНС у Івано-Франківській області.

«У зв’язку з різким погіршенням погодних умов у високогір’ї закликаємо утриматися від виходів у гори до стабілізації погоди. Пориви вітру та хуртовини можуть становити смертельну небезпеку. Обмежена видимість ускладнює орієнтацію навіть досвідчених туристів», - наголошують рятувальники.

Раніше синоптики прогнозували, що 6 квітня погода в Україні різко зміниться. Очікується похолодання, опади та навіть мокрий сніг.

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