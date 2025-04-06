Водіям та пішоходам нагадали, як вести себе на дорозі під час снігу та ожеледиці

У деяких областях прогнозується помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

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Патрульна поліція України через ускладнення погодних умов надала рекомендації для водіїв та пішоходів щодо того, як вести себе на дорозі під час негоди.

За прогнозами синоптиків, протягом 6 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. На решті території дощ та мокрий сніг, на південному сході вночі без опадів, температура вночі та вдень 1-6° тепла, на півдні, сході країни та Дніпропетровщині вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

В Карпатах вночі невеликий, вдень помірний сніг, температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

Вітер північно-західний, на сході та південному сході країни — південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, східних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Рекомендації поліції для водіїв:

- дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції, уникайте ризикованих маневрів;

- під час поїздок в умовах недостатньої видимості рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар або протитуманними ліхтарями;

- заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами, перехрестями, світлофорами та пішохідними переходами;

- не залишайте автомобілі біля дерев, білбордів, тощо.

Рекомендації поліції для пішоходів:

- перехід через дорогу здійснюйте тільки на пішохідних переходах;

- не перебігайте дорогу, навіть якщо здається, що автомобілі далеко;

- в умовах поганої видимості носіть світлоповертаючі елементи на одязі чи рюкзаках;

- не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

- уважно стежте за рухом транспорту, не використовуйте мобільні телефони під час переходу через дорогу.

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