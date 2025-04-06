Практика судів
  1. В Україні

Водіям та пішоходам нагадали, як вести себе на дорозі під час снігу та ожеледиці

14:46, 6 квітня 2025
У деяких областях прогнозується помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.
Водіям та пішоходам нагадали, як вести себе на дорозі під час снігу та ожеледиці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Патрульна поліція України через ускладнення погодних умов надала рекомендації для водіїв та пішоходів щодо того, як вести себе на дорозі під час негоди.

За прогнозами синоптиків, протягом 6 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. На решті території дощ та мокрий сніг, на південному сході вночі без опадів, температура вночі та вдень 1-6° тепла, на півдні, сході країни та Дніпропетровщині вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

В Карпатах вночі невеликий, вдень помірний сніг, температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

Вітер північно-західний, на сході та південному сході країни — південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, східних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Рекомендації поліції для водіїв:

- дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції, уникайте ризикованих маневрів;

- під час поїздок в умовах недостатньої видимості рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар або протитуманними ліхтарями;

- заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами, перехрестями, світлофорами та пішохідними переходами;

- не залишайте автомобілі біля дерев, білбордів, тощо.

Рекомендації поліції для пішоходів:

- перехід через дорогу здійснюйте тільки на пішохідних переходах;

- не перебігайте дорогу, навіть якщо здається, що автомобілі далеко;

- в умовах поганої видимості носіть світлоповертаючі елементи на одязі чи рюкзаках;

- не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

- уважно стежте за рухом транспорту, не використовуйте мобільні телефони під час переходу через дорогу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підписувати позов чи скаргу потрібно після викладення основного тексту – Верховний Суд

Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду мав вирішити питання щодо призначення підпису та місця його розташування в письмовому документі, у тому числі в апеляційній чи касаційній скарзі.

Звільнення з військової служби одного із синів для догляду за батьком – особою з інвалідністю – Верховний Суд вказав, що мають враховувати суди

Слід враховувати не лише фізичну наявність інших членів сім’ї першого або другого ступеня споріднення, але й їхню реальну можливість здійснювати такий догляд.

Додаткова винагорода належить до видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що додаткові виплати, які нараховувались відповідно до постанови щодо виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським під час дії воєнного стану, не є одноразовим нерегулярним видом грошового забезпечення, мали постійний характер, тому відносились до видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів.

Скорочення штатних посад, викликані переведенням військових формувань на штати воєнного часу, є підставами для зарахування військовослужбовців у розпорядження — Верховний Суд

Верховний Суд висловив позицію про право командування приймати рішення щодо увільнення військовослужбовців від займаних посад і їх подальшого призначення.

Заява адвоката, подана електронною поштою з використанням ЕЦП, а не через підсистему «Електронний суд», підлягає поверненню без розгляду – Верховний Суд

Апеляційний суд вважав помилковими висновки щодо відсутності у заяві відомостей про наявність або відсутність електронного кабінету адвоката, оскільки в заяві заявник вказала про наявність електронного кабінету ЄСІТС – що вирішив Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Бугіль
    Володимир Бугіль
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва