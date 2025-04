Космічна капсула з першими чотирма туристами успішно повернулася на Землю

Космічний корабель Fram2 від SpaceX з чотирма туристами на борту успішно приводнився 4 квітня біля узбережжя Каліфорнії. Це був перший політ у космос для всіх учасників місії, повідомляють SpaceX та CNN.

Місія Fram2 стала першою комерційною орбітальною подорожжю, маршрут якої пролягав над Північним і Південним полюсами Землі. Її профінансував криптовалютний мільярдер Чун Ван, який також очолив екіпаж.

Посадка капсули відбулася о 9:19 ранку за тихоокеанським часом (19:19 за Києвом). Це перша в історії пілотованих польотів SpaceX посадка на західному узбережжі США.

Крім Вана, у польоті взяли участь норвезька режисерка Янніке Міккельсен, німецька дослідниця робототехніки Рабеа Рогге та австралійський полярник Ерік Філпс. Усі четверо мають досвід участі в полярних експедиціях, але до цього не літали в космос.

Під час місії, яка розпочалась у понеділок, екіпаж вів спостереження за полярними сяйвами з орбіти, фіксував реакції організму на мікрогравітацію та записував щоденники самопочуття.

У соцмережі X Чун Ван поділився враженнями про перші години польоту. За його словами, всі члени екіпажу пережили космічну хворобу — їх нудило, і кілька разів ставалася блювота.

«Перші кілька годин у мікрогравітації були не зовсім комфортними. Космічна хвороба вразила нас усіх — нас нудило і кілька разів ми блювали. Відчуття відрізнялися від заколисування в машині чи на морі. Але навіть невеликий ковток води може роздражнити ваш шлунок і викликати блювоту», — написав він.

Наступного ранку, за словами Вана, самопочуття покращилось, і екіпаж зміг повноцінно працювати. Протягом польоту учасники місії зробили численні фото та відео Землі з орбіти.

The ride to orbit was much smoother than I had anticipated. Apart from the final minute before SECO, I barely felt any G-forces—it honestly felt like just another flight.



I had imagined it would feel like being in an elevator that suddenly drops, but that sensation never came.… pic.twitter.com/h7YMyPY9ld