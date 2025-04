Космическая капсула с первыми четырьмя туристами успешно вернулась на Землю

Космический корабль Fram2 от SpaceX с четырьмя туристами на борту успешно приводнился 4 апреля у побережья Калифорнии. Это был первый полет в космос для всех участников миссии, сообщают SpaceX и CNN.

Миссия Fram2 стала первым коммерческим орбитальным путешествием, маршрут которого пролегал над Северным и Южным полюсами Земли. Ее профинансировал криптовалютный миллиардер Чун Ван, который также возглавил экипаж.

Посадка капсулы состоялась в 9:19 утра по тихоокеанскому времени (19:19 по Киеву). Это первая в истории пилотируемых полетов SpaceX посадка на западном побережье США.

Кроме Вана, в полете приняли участие норвежский режиссер Яннике Миккельсен, немецкий исследователь робототехники Рабеа Рогге и австралийский полярник Эрик Филпс. Все четверо имеют опыт участия в полярных экспедициях, но до этого не летали в космос.

Во время миссии, которая началась в понедельник, экипаж вел наблюдения за полярными сияниями с орбиты, фиксировал реакции организма на микрогравитацию и записывал дневники самочувствия.

В соцсети X Чун Ван поделился впечатлениями о первых часах полета. По его словам, все члены экипажа пережили космическую болезнь - их тошнило, и несколько раз происходила рвота.

«Первые несколько часов в микрогравитации были не совсем комфортными. Космическая болезнь поразила нас всех - нас тошнило и несколько раз нас рвало. Ощущения отличались от укачивания в машине или на море. Но даже небольшой глоток воды может раздражить ваш желудок и вызвать рвоту», - написал он.

На следующее утро, по словам Вана, самочувствие улучшилось, и экипаж смог полноценно работать. В течение полета участники миссии сделали многочисленные фото и видео Земли с орбиты.

The ride to orbit was much smoother than I had anticipated. Apart from the final minute before SECO, I barely felt any G-forces—it honestly felt like just another flight.



I had imagined it would feel like being in an elevator that suddenly drops, but that sensation never came.… pic.twitter.com/h7YMyPY9ld