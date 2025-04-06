Водителям и пешеходам напомнили, как вести себя на дороге во время снега и гололеда

Патрульная полиция Украины в связи с ухудшением погодных условий предоставила рекомендации для водителей и пешеходов о том, как следует вести себя на дороге во время непогоды.
По прогнозам синоптиков, в течение 6 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег, на дорогах гололедица. На остальной территории — дождь и мокрый снег, на юго-востоке ночью без осадков. Температура ночью и днем 1–6° тепла, на юге, востоке страны и в Днепропетровской области ночью 4–9° тепла, днем 10–15°.
В Карпатах ночью небольшой, днем умеренный снег, температура ночью 3–8° мороза, днем 0–5° мороза.
Ветер северо-западный, на востоке и юго-востоке страны — юго-западный, 7–12 м/с, днем в западных, восточных и юго-восточных областях порывы ветра 15–20 м/с.
Рекомендации полиции для водителей:
Рекомендации полиции для пешеходов:
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