Водителям и пешеходам напомнили, как вести себя на дороге во время снега и гололеда

В некоторых областях прогнозируется умеренный мокрый снег, на дорогах — гололедица.

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Патрульная полиция Украины в связи с ухудшением погодных условий предоставила рекомендации для водителей и пешеходов о том, как следует вести себя на дороге во время непогоды.

По прогнозам синоптиков, в течение 6 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег, на дорогах гололедица. На остальной территории — дождь и мокрый снег, на юго-востоке ночью без осадков. Температура ночью и днем 1–6° тепла, на юге, востоке страны и в Днепропетровской области ночью 4–9° тепла, днем 10–15°.

В Карпатах ночью небольшой, днем умеренный снег, температура ночью 3–8° мороза, днем 0–5° мороза.

Ветер северо-западный, на востоке и юго-востоке страны — юго-западный, 7–12 м/с, днем в западных, восточных и юго-восточных областях порывы ветра 15–20 м/с.

Рекомендации полиции для водителей:

соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, избегайте рискованных маневров;

при поездках в условиях недостаточной видимости двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фарами;

заранее снижайте скорость перед поворотами, перекрестками, светофорами и пешеходными переходами;

не оставляйте автомобили возле деревьев, билбордов и других конструкций.

Рекомендации полиции для пешеходов:

переходите дорогу только по пешеходным переходам;

не перебегайте дорогу, даже если кажется, что автомобили далеко;

в условиях плохой видимости носите светоотражающие элементы на одежде или рюкзаках;

не ходите под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, так как порывы ветра могут их повредить;

внимательно следите за движением транспорта, не используйте мобильные телефоны при переходе через дорогу.

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