Із 7 квітня частково обмежать рух транспорту на одній з вулиць Деснянського району Києва

Зміни пов’язані з початком поточного ремонту.

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Із 7 квітня на ділянці просп. Червоної Калини від будинку № 75 до транспортної розв’язки з вулицею Сержа Лифаря частково обмежать рух транспорту. Про це попередили у КП «Київпастранс».

Зазначається, що зміни пов’язані з початком поточного ремонту на проспекті. Роботи виконуватимуть фахівці КП ШЕУ Деснянського району.

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.

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