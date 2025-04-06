С 7 апреля частично ограничат движение транспорта на одной из улиц Деснянского района Киева

Изменения связаны с началом текущего ремонта.

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С 7 апреля на участке просп. Красной Калины от дома № 75 до транспортной развязки с улицей Сержа Лифаря будет частично ограничено движение транспорта. Об этом предупредили в КП «Киевпастранс».

Отмечается, что изменения связаны с началом текущего ремонта на проспекте. Работы будут выполнять специалисты КП ШЭУ Деснянского района.

В «Киевпастрансе» приносят извинения за временные неудобства.

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