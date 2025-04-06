Украинцам напомнили о штрафах за потерю или повреждение военного билета

Волынский областной ТЦК и СП напомнил, что каждый военнослужащий, военнообязанный, резервист или призывник должен ответственно относиться к этому документу, обновлять в нем информацию и соблюдать требования Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».
В ведомстве подчеркнули, что потеря или повреждение военного билета является административным правонарушением (ст. 211 КУоАП), за которое предусмотрен штраф:
- от 510 до 850 грн;
- от 850 до 1700 грн (за повторное нарушение или во время военного положения).
Как восстановить военный билет?
Если вы военнообязанный, призывник или резервист:
Подайте заявление в районный (городской) ТЦК и СП с указанием обстоятельств утери.
Приложите следующие документы:
Решение о повторной выдаче принимает руководитель ТЦК и СП.
Если вы военнослужащий:
Подайте рапорт командиру с объяснением причин утери.
После служебного расследования предоставьте следующие документы:
Сколько времени занимает замена военного билета?
Новый документ должен быть выдан в течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления в ТЦК и СП.
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