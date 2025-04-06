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Украинцам напомнили о штрафах за потерю или повреждение военного билета

22:29, 6 апреля 2025
Потеря или повреждение военного билета является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф.
Украинцам напомнили о штрафах за потерю или повреждение военного билета
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Волынский областной ТЦК и СП напомнил, что каждый военнослужащий, военнообязанный, резервист или призывник должен ответственно относиться к этому документу, обновлять в нем информацию и соблюдать требования Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

В ведомстве подчеркнули, что потеря или повреждение военного билета является административным правонарушением (ст. 211 КУоАП), за которое предусмотрен штраф:

- от 510 до 850 грн;

- от 850 до 1700 грн (за повторное нарушение или во время военного положения).

Как восстановить военный билет?

Если вы военнообязанный, призывник или резервист:

Подайте заявление в районный (городской) ТЦК и СП с указанием обстоятельств утери.

Приложите следующие документы:

  • Паспорт гражданина Украины.
  • Фото 3×4 см (матовое, цветное).
  • Поврежденный билет или его остатки (если есть).

Решение о повторной выдаче принимает руководитель ТЦК и СП.

Если вы военнослужащий:

Подайте рапорт командиру с объяснением причин утери.

После служебного расследования предоставьте следующие документы:

  • Рапорт об утере военного билета.
  • Паспорт гражданина Украины.
  • Фото 3×4 см (матовое, без уголка).
  • Поврежденный документ или его остатки (если есть).
  • Выписку из приказа о результатах служебного расследования (если документ утерян).

Сколько времени занимает замена военного билета?

Новый документ должен быть выдан в течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления в ТЦК и СП.

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