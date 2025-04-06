Meta выпустила новые модели ИИ для мультимодальных задач

Meta анонсировала новые модели Llama 4: Scout и Maverick, которые обрабатывают текст, видео и аудио.

Фото: ARY News

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Meta Platforms выпустила новую версию своей большой языковой модели Llama под названием Llama 4 Scout и Llama 4 Maverick. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации Meta, Llama является мультимодальной системой искусственного интеллекта, способной обрабатывать и интегрировать различные типы данных, включая текст, видео, изображения и аудио, а также конвертировать контент между этими форматами.

Мета заявила, что новые модели Llama 4 Scout и Llama 4 Maverick будут доступны с открытым программным обеспечением. Кроме того, компания предварительно анонсировала Llama 4 Behemoth, которую она назвала «одной из самых умных моделей в мире и самой мощной из всех, которая будет использоваться как учитель для новых моделей».

Крупные технологические компании продолжают активно инвестировать в инфраструктуру искусственного интеллекта после успеха ChatGPT от OpenAI, который изменил технологический ландшафт и стимулировал рост инвестиций в машинное обучение.

Однако, как сообщило издание The Information в пятницу, Meta отложила запуск последней версии Llama 4 из-за технических проблем. Во время разработки модель не оправдала ожиданий компании в таких аспектах, как рассуждение и решение математических задач. Также компания была обеспокоена тем, что Llama 4 оказалась менее способной вести голосовые разговоры, похожие на человеческие, по сравнению с моделями от OpenAI.

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