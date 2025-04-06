В Киеве нетрезвый водитель предложил полицейским взятку в 5 тыс грн и получил за это 2 года тюрьмы

Мужчина предложил полицейским взятку, чтобы на него не составляли административный протокол.

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В Киеве перед судом предстал мужчина за предложение предоставить сотруднику патрульной полиции неправомерную выгоду за не составление административных материалов и не привлечение к административной ответственности.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в сентябре прошлого года сотрудники Управления патрульной полиции на проспекте Бажана остановили автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Чтобы на него не составляли административный протокол, мужчина предложил полицейским 5000 гривен. Однако деньги патрульные не взяли, вместо этого вызвали следственно-оперативную группу», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что на момент судебного рассмотрения этого дела обвиняемый был задержан за разбой в Киевской области.

За попытку подкупа полицейских Дарницкий районный суд Киева назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы.

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