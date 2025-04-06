США и Великобритания успешно испытали двигатель для гиперзвуковых ракет

Двигатель способен привести в действие новейшую гиперзвуковую крылатую ракету с дальностью полета большей, чем у обычной.

Фото: argumentua

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Специалисты США и Великобритании успешно провели испытания двигателя для гиперзвуковых ракет в Исследовательском центре Лэнгли в штате Виргиния, США. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании, пишет The Telegraph.

По словам представителей ведомства, исследования направлены на создание прототипа технологии гиперзвукового оружия к 2030 году в рамках программы британского Минобороны.

Тесты продолжались шесть недель, в течение которых исследователи собирали данные в реальном времени для дальнейшего совершенствования двигателя, в частности по увеличению его реактивной тяги. В испытаниях участвовали Лаборатория оборонной науки и технологий Великобритании, Научно-исследовательская лаборатория ВВС США и компания Gas Dynamics.

Также в пресс-релизе отмечается участие Великобритании в разработке гиперзвукового оружия в рамках оборонного партнерства AUKUS, включающего США, Великобританию и Австралию.

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