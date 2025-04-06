Рентная плата за пользование радиочастотным спектром — что является объектом налогообложения

Объектом налогообложения рентной платой за пользование радиочастотным ресурсом является ширина полосы радиочастот.

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Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что Законом Украины от 21 мая 2024 года № 3721-IX внесены изменения в Налоговый кодекс Украины (НКУ), касающиеся рентной платы за пользование радиочастотным спектром Украины. Эти изменения вступили в силу 01.07.2024.

Что является объектом налогообложения?

Согласно п. 254.3 ст. 254 НКУ, объектом налогообложения рентной платой за пользование радиочастотным спектром (радиочастотным ресурсом) Украины является ширина полосы радиочастот. Эта ширина определяется как часть полосы радиочастот общего пользования в соответствующем регионе и указывается в соответствующих лицензиях, разрешениях и присвоениях, определенных в п. 254.1 ст. 254 НКУ.

Кто является плательщиками рентной платы?

Согласно п. 254.1 ст. 254 НКУ, плательщиками рентной платы за пользование радиочастотным спектром (радиочастотным ресурсом) Украины являются общие пользователи радиочастотного спектра Украины, определенные законодательством об электронных коммуникациях и радиочастотном спектре, которым предоставлено право пользоваться радиочастотным спектром Украины в пределах выделенной части полос радиочастот общего пользования на основании:

лицензии на пользование радиочастотным спектром (радиочастотным ресурсом) Украины;

лицензии на вещание с присвоением радиочастоты общих пользователей в полосах радиочастот, выделенных для нужд вещания;

лицензии на предоставление услуг для нужд вещания с присвоением радиочастоты общих пользователей в полосах радиочастот, выделенных для нужд вещания;

разрешения на временное вещание с присвоением радиочастоты общих пользователей в полосах радиочастот, выделенных для нужд вещания;

присвоения радиочастоты (согласно выпискам из реестра присвоений) для нужд вещания, полученного поставщиком электронных коммуникационных сетей и/или услуг для предоставления услуг владельцу лицензии на вещание;

присвоения радиочастоты (согласно выпискам из реестра присвоений) для общих пользователей.

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