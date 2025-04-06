В Дрогобыче водители автобусов не вышли на работу из-за мобилизации – в ТЦК отреагировали

ТЦК о мобилизации водителей в Дрогобыче – никакого насилия не было.

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В Дрогобыче на Львовщине перевозчик заявил, что водители автобусов не могут выйти на работу из-за мобилизационных мероприятий, проведенных ТЦК и СП. В ответ на эти заявления ТЦК предоставил официальный комментарий.

Как сообщили во Львовском областном ТЦК и СП, никакого «силового задержания» водителя автобуса не было. Гражданин, который является водителем автотранспортного предприятия, был оповещен в публичном месте в соответствии с действующим законодательством Украины, и никаких нарушений прав или унижения достоинства не произошло. Действия военнослужащих и полиции проводились в пределах их полномочий, в соответствии с Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В ТЦК отметили, что закон не предусматривает автоматическое освобождение от мобилизации из-за факта трудоустройства, а для бронирования работников, обеспечивающих работу критической инфраструктуры, необходимо подать соответствующие документы в уполномоченные органы. Однако вопрос, почему ни один водитель не был забронирован, остается без инициативы со стороны руководства предприятия.

ТЦК призвал руководство транспортного предприятия обратиться в органы исполнительной власти с инициативой бронирования работников и прекратить распространение неподтвержденной информации, которая манипулирует общественным мнением. В то же время отметили, что важно наладить конструктивный диалог для разрешения ситуации в интересах жителей громады.

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