Україна потребує підтримки США у зміцненні ППО – Зеленський анонсував зустріч у форматі «Рамштайн»

Зеленський анонсував зустріч у форматі «Рамштайн» для посилення ППО України.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку зустрічі в рамках формату «Рамштайн», на якій обговорюватиметься посилення протиповітряної оборони України та іноземного військового контингенту.

«Ми потребуємо посилення нашої протиповітряної оборони – це об’єктивна реальність, – і всі домовленості, які були досягнуті з партнерами, але не були реалізовані, потрібно максимально активізувати. Patriot, які зараз просто стоять десь на зберіганні в партнерів, мають реально захищати життя», — зазначив президент.

Зеленський також доручив міністру оборони та міністру закордонних справ активізувати контакти з міжнародними партнерами для посилення співпраці в питанні протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про співпрацю зі Сполученими Штатами Америки, які мають потужний потенціал для допомоги у зупинці російських атак. Президент підкреслив важливість ухвалення відповідних рішень для забезпечення безпеки та захисту від російської балістики.

Зустріч у форматі «Рамштайн» готується з метою вирішення двох головних завдань: активізації використання системи ППО Patriot та збільшення військових контингентів, зокрема, для наближення рішень і опрацювання всіх деталей співпраці.

«Головних завдань два, і це саме ППО, саме «Patriot», і друге завдання – це контингенти, максимальне наближення всіх рішень, опрацювання всіх деталей. Також доручив на двосторонній основі працювати щодо ППО, і особливо зі Сполученими Штатами Америки, які мають достатній потенціал, щоб допомогти припинити будь-який терор. Потрібне відповідне бажання й відповідні рішення, щоб захистити якнайбільше життів від російської балістики. Посилення нашого повітряного щита одночасно буде посиленням усієї дипломатії», — зазначив Зеленський.

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