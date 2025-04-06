В Сумах будут судить «продавца», который обманул 24 человек

Мужчина «продавал» людям несуществующий товар.

Фото: sumy.gp.gov.ua

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В Сумах правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего мужчины, который обманывал доверчивых граждан по всей Украине.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, мужчина разместил на онлайн-платформе объявления о продаже несуществующих товаров. Заинтересованным лицам он предлагал полностью оплатить стоимость или перевести аванс. В подтверждение своих намерений он отправлял фото товара, якобы подготовленного к отправке в почтовом отделении.

После получения денег мужчина прекращал отвечать на сообщения и звонки. В результате покупатель терял деньги и не получал товар.

Также обвиняемый взламывал аккаунты пользователей одной из популярных соцсетей, после чего якобы от имени владельца страницы отправлял личные сообщения ближайшим друзьям с просьбой одолжить деньги.

«За более чем год своей преступной деятельности мужчина успел обмануть 24 человека и обогатиться на 239 тыс. грн», — сообщили в прокуратуре.

Полученные преступным путем средства он использовал на личные нужды.

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