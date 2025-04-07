Апрель удивит украинцев снегом – прогноз синоптиков

Украину ждет холод и снегопады 7 апреля.

Фото из открытых источников

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В понедельник, 7 апреля, в Украине ожидается холодная погода с возможными снегопадами. На дорогах будет гололедица, предупреждают в Укргидрометцентре.

В восточных и юго-восточных областях пройдут небольшие дожди, днем местами умеренные. Температура ночью составит 3-8°C тепла, в Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях на почве возможны заморозки до -3°C. Днем температура поднимется до 6-11°C.

На остальной территории Украины пройдут небольшие снегопады, за исключением Одесской, Николаевской областей и крайнего запада страны, где осадков не предвидится. Температура ночью снизится до 0-5°C, днем ожидается 1-4°C тепла.

В западных, северных и центральных областях ночью на дорогах возможна гололедица. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с, а днем в северных, западных и Винницкой областях возможны порывы до 15-20 м/с.

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