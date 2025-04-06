Басовка на Сумщине не оккупирована – Центр стратегических коммуникаций опроверг фейки РФ

По данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, российские войска действуют небольшими группами, пытаясь прорваться в населенный пункт, однако враг не имеет над ним контроля.

Фото: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

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Российские войска осуществляют попытки штурма села Басовка на Сумщине, однако населенный пункт остается под контролем Украины.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, опровергнув информацию, распространенную российскими пропагандистскими ресурсами, о якобы полной оккупации села.

«Ложь: «Российские войска полностью захватили село Басовка на Сумщине». Такое заявление тиражируют российские Z-каналы.

На самом деле: Село не находится под контролем врага. Оккупанты осуществляют попытки штурма малыми группами, но Силы обороны Украины эффективно их уничтожают. В самом населенном пункте продолжаются бои, и враг не имеет над ним полного контроля», - отметил Центр стратегических коммуникаций.

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