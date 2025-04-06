Якщо Росія відкидатиме мир, мають послідувати рішучі дії – Макрон

Макрон закликав до негайного припинення вогню в Україні.

Фото: britannica

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Президент Франції Еммануель Макрон закликав до якнайшвидшого припинення вогню в Україні. Про це він написав в соцмережі X.

«У цей день національної жалоби в Україні мої думки з дітьми та всіма цивільними жертвами смертоносних ударів, завданих Росією, як, наприклад, у Кривому Розі 4 квітня. Минулої ночі численні російські удари знову були націлені на житлові райони в Києві та кількох інших українських містах», — зазначив французький президент.

Макрон також нагадав, що Україна вже майже місяць тому погодилася на пропозицію президента Дональда Трампа щодо повного і безумовного 30-денного припинення вогню.

«Якщо Росія продовжуватиме тягнути час і відкидатиме мир, мають послідувати рішучі дії», — додав він.

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