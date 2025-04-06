Таїсія Онофрійчук принесла Україні чотири медалі на Кубку світу з художньої гімнастики

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виборола на Кубку світу три золоті медалі та срібло.

Фото: Міністерство молоді та спорту України

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У Софії, що в Болгарії, завершився перший етап Кубка світу з художньої гімнастики 2025 року, на якому збірна України завоювала чотири медалі, всі з яких на рахунку 16-річної Таїсії Онофрійчук.

Як повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту, українська гімнастка здобула золото в багатоборстві та у фіналах з булавами і стрічкою, а також срібло у фіналі з обручем.

Конкретні результати Таїсії:

Золото у багатоборстві

Золото у фіналі з булавами (28,900 балів).

Золото у фіналі зі стрічкою (27,450 балів).

Срібло у фіналі з обручем (28,850 балів).

П'яте місце у фіналі з м'ячем.

Також українка Поліна Каріка посіла 4-те місце у фіналі з булавами (26,850 балів).

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