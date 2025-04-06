ООН фактично визнала ракетний удар по Кривому Рогу порушенням міжнародного права

Дмитро Лубінець підтримав заклик ООН до розслідування воєнного злочину Росії.

Фото: Telegram / dmytro_lubinetzs

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Управління Верховного комісара ООН з прав людини визнало, що російська атака на Кривий Ріг 4 квітня може бути класифікована як воєнний злочин. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Це принципова й надзвичайно важлива позиція Управління Верховного комісара ООН з прав людини, яка фактично визнає: атака російських збройних сил на Кривий Ріг може становити воєнний злочин, тому дії РФ мають бути терміново розслідувані», – зазначив омбудсмен.

Лубінець підкреслив, що ракетний удар по Кривому Рогу є прикладом невибіркової жорстокості, оскільки, за даними представників ООН, у цьому районі не було очевидних військових об'єктів. Це ще раз підтверджує грубе порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права.

«Я повністю підтримую заклик до швидкого, незалежного та ефективного розслідування. Такі дії повинні мати не лише моральну, а й чітку юридичну оцінку — як воєнні злочини. Міжнародна спільнота має показати: злочини проти мирного населення не залишаються безкарними. Справедливість — це не лише принцип. Це обов’язок. Світ не має права мовчати, коли вбивають дітей», – додав Лубінець.

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