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Україна відправить делегацію до США для переговорів щодо угоди про корисні копалини — Юлія Свириденко

08:12, 7 квітня 2025
До складу команди увійдуть представники міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів.
Україна відправить делегацію до США для переговорів щодо угоди про корисні копалини — Юлія Свириденко
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Українська делегація вирушить до Вашингтона цього тижня для технічних переговорів щодо нового проекту угоди про корисні копалини. Про це заявила перша віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко в інтерв’ю агентству Associated Press.

До складу команди увійдуть представники міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів.

За її словами, новий проект угоди з боку США «показує, що намір створити фонд або спільно інвестувати залишається».

«Наразі ми маємо документ, який відображає позицію юридичної команди Міністерства фінансів США. Це не остаточна версія, це не спільна позиція», – зазначила Свириденко.

Міністр наголосила: зараз завдання України – зібрати технічну команду для переговорів, визначити червоні лінії та основні принципи, і вже наступного тижня відправити делегацію до Вашингтону для технічних переговорів.

«Зрозуміло, що всі параметри цієї угоди неможливо обговорити в режимі онлайн. Нам потрібно сісти з командами і продовжити розмову особисто», – сказала очільниця Мінекономіки.

Наразі триває відбір юридичних, інвестиційних та фінансових радників.

«Це знаменує новий етап у відносинах зі Сполученими Штатами, який вимагає досвіду в різних сферах. Зрештою, все буде вирішено в ході переговорів», – зазначила вона.

Міністр додала, що Україна дуже зосереджена на тому, аби остаточний проект угоди після переговорів повністю відповідав стратегічним інтересам.

«Я вважаю, що робота над попереднім меморандумом показала, що обидві команди здатні досягти цих цілей і домовитися про умови, прийнятні для обох сторін», – підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, глава американського міністерства фінансів Скотт Бессент заявив, що США очікують на візит технічної команди України для обговорення та підписання угоди щодо корисних копалин. 

Додамо, що на переговорах зі США щодо угоди про корисні копалини Україну представлятиме юридична компанія.

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США Україна

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