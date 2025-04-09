Отражаются ли операции за пределами Украины в декларации по НДС — разъяснение

Хозяйственные операции по приобретению и продаже товара за пределами таможенной территории Украины не являются объектом обложения НДС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Закарпатской области объясняет, отражаются ли операции вне Украины в декларации по НДС.

Отмечается, что согласно п. 185.1 ст. 185 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 г. № 2755-VI (далее – НКУ) объектом налогообложения НДС являются операции налогоплательщиков, в частности, по поставкам товаров, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, в соответствии со ст. 186 НКУ; ввоз товаров на таможенную территорию Украины; вывоз товаров за пределы таможенной территории Украины, операции по приобретению и продаже товара за пределами таможенной территории Украины в налоговой декларации по НДС не отражаются.

Ранее мы писали, придется ли платить налог на недвижимость, если имущество перепродано около месяца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.