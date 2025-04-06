Практика судов
  1. В Украине

В ГНС объяснили, нужно ли платить налог на недвижимость, если имущество перепродано в течение месяца

22:00, 6 апреля 2025
В Государственной налоговой службе разъяснили вопрос налогообложения недвижимости.
В ГНС объяснили, нужно ли платить налог на недвижимость, если имущество перепродано в течение месяца
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Киевской области об’яснило, начисляется ли налог на недвижимое имущество, если объект был приобретен и продан в пределах одного месяца.

Согласно п.п. 266.3.2 п. 266.3 ст. 266 Налогового кодекса Украины (НКУ), база налогообложения объектов недвижимости определяется контролирующими органами на основании данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. При этом, если право собственности на недвижимость переходит от одного владельца к другому в течение календарного года, налог рассчитывается пропорционально времени владения имуществом.

Согласно п.п. 266.8.1 п. 266.8 ст. 266 НКУ, предыдущий владелец уплачивает налог с 1 января до начала того месяца, в котором прекратилось его право собственности. Новый владелец начинает уплачивать налог с месяца приобретения прав на имущество.

Следовательно, если физическое лицо приобрело и продало объект недвижимости в течение одного месяца, то при наличии документального подтверждения перехода прав собственности от продавца к покупателю (договор купли-продажи и т.п.), налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за такой объект контролирующими органами не начисляется.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая налоги недвижимость

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают исключить неподачу декларации как отдельное основание для дисциплинарной ответственности судьи

Из закона о судоустройстве предлагается убрать такое основание для привлечения судей к ответственности, как неподача или несвоевременная подача для обнародования электронной декларации либо указание в декларации заведомо ложных сведений.

Как и за что судили украинских военных в 2024 году: отчет Верховного Суда

За уголовные правонарушения в 2024 году осуждены 6 532 военнослужащих, но за военные правонарушения приговоров судов стало меньше.

Верховный Суд оставил в силе наказание с испытательным сроком для работника объекта критической инфраструктуры, которого обвинили в уклонении от мобилизации

В отличие от позиций по другим подобным делам по статье 336 УК, в данном случае Верховный Суд решил, что к мужчине все же можно применить наказание с испытательным сроком.

Военнослужащий отказался выполнить приказ по состоянию здоровья, поскольку по заключению ВВК ему противопоказана служба в ДШВ – что решил Верховный Суд

Медицинские противопоказания для службы в определенном роде войск не являются основанием для отказа от выполнения конкретного приказа начальника, если из заключений военно-врачебной комиссии не следует невозможность выполнения именно этого приказа по состоянию здоровья – Верховный Суд.

Блокирование банком счета является правомерным, если клиент использовал счет физического лица для предпринимательской деятельности — Верховный Суд

Истец ссылалась на то, что блокирование банком ее счетов без законных оснований является нарушением договорных обязательств и прав клиента на распоряжение своими средствами.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Шутенко
    Інна Шутенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Костянтин Єфіменко
    Костянтин Єфіменко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Антон Пекний
    Антон Пекний
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Хом’якова
    Вікторія Хом’якова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду