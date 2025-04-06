В ГНС объяснили, нужно ли платить налог на недвижимость, если имущество перепродано в течение месяца

В Государственной налоговой службе разъяснили вопрос налогообложения недвижимости.

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Главное управление ГНС в Киевской области об’яснило, начисляется ли налог на недвижимое имущество, если объект был приобретен и продан в пределах одного месяца.

Согласно п.п. 266.3.2 п. 266.3 ст. 266 Налогового кодекса Украины (НКУ), база налогообложения объектов недвижимости определяется контролирующими органами на основании данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. При этом, если право собственности на недвижимость переходит от одного владельца к другому в течение календарного года, налог рассчитывается пропорционально времени владения имуществом.

Согласно п.п. 266.8.1 п. 266.8 ст. 266 НКУ, предыдущий владелец уплачивает налог с 1 января до начала того месяца, в котором прекратилось его право собственности. Новый владелец начинает уплачивать налог с месяца приобретения прав на имущество.

Следовательно, если физическое лицо приобрело и продало объект недвижимости в течение одного месяца, то при наличии документального подтверждения перехода прав собственности от продавца к покупателю (договор купли-продажи и т.п.), налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за такой объект контролирующими органами не начисляется.

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