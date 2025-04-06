В ТЦК напомнили порядок назначения одноразовой денежной помощи семьям погибших военнослужащих

Украинцам напомнили перечень документов, которые члены семьи предоставляют в ТЦК для назначения и выплаты одноразовой денежной помощи, а также размер этой помощи.

armyinform.com.ua

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Харьковский ОТЦК и СП напомнил порядок назначения и выплаты одноразовой денежной помощи (ЕДП) членам семей военнослужащих, погибших в период действия военного положения.

Датой возникновения права на получение одноразовой денежной помощи (ОГД) в случае гибели (смерти) военнослужащего, военнообязанного или резервиста считается:

Дата смерти, указанная в свидетельстве о смерти. В случае, если лицо пропало без вести при особых обстоятельствах или было признано судом безвестно отсутствующим и впоследствии объявлено умершим по решению суда, — датой возникновения права считается дата вступления в законную силу решения суда о признании такого лица умершим. Срок для реализации права на помощь составляет три года с момента возникновения такого права.

Право на отримання ОГД мають:

а) за наявності особистого розпорядження:

особи, на користь яких складено таке особисте розпорядження, у розмірі частки, визначеної в такому розпорядженні у відсотках.

Незалежно від змісту особистого розпорядження право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи у розмірі 50 відсотків частки, яка належала б кожному з них у разі призначення і виплати одноразової грошової допомоги за відсутності особистого розпорядження.

б) У разі відсутності особистого розпорядження або за наявності неохопленої особистим розпорядженням частки розміру одноразової грошової допомоги право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги (її частки) мають особи, у рівних частках:

діти, зокрема усиновлені, зачаті за життя загиблої (померлої) особи та народжені після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав; вдова (вдівець);

батьки (усиновлювачі) загиблої (померлої) особи, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав або їх батьківські права були поновлені на час її загибелі (смерті);

онуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли); жінка (чоловік), з якою (яким) загибла (померла) особа проживали однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, за умови що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили; утриманці загиблої (померлої) особи, визначені відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Як розподіляється одноразова грошова допомога у разі загибелі/смерті військовослужбовця?

Одноразова грошова допомога розподіляється рівними частинами між всіма отримувачами.

Якщо один з отримувачів допомоги відмовився від своєї частки, ця сума розподіляється порівну між рештою членів сім’ї. Відмова засвідчується нотаріально (за кордоном – у консульстві України).

Якщо після призначення та виплати одноразової грошової допомоги у повному розмірі за її отриманням звертаються інші особи, які мають на неї право, питання щодо перерозподілу суми такої допомоги між особами, які мають на неї право, вирішується за взаємною згодою осіб або в судовому порядку.

Розмір одноразової грошової допомоги:

у разі загибелі (смерті) під час дії воєнного стану – 15,0 млн. грн;

у разі смерті впродовж року від поранення (травми, контузії, каліцтва), пов’язаного з захистом Батьківщини, отриманого під час дії воєнного стану – 15,0 млн. грн.

Для отримання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців, які проходили військову службу в Збройних Силах України необхідно звернутися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП) незалежно від місця реєстрації.

Для отримання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців, які проходили військову службу в: Нацгвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Головному управлінні розвідки МО, Держспецзв’язку, Державній прикордонній службі, Державній спеціальній службі транспорту та інших необхідно звернутися безпосередньо до цих формувань.

Як отримати частку одноразової грошової допомоги членам сім’ї загиблого, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованій території?

Для отримання частки допомоги таким особам необхідно звернутися до будь-якого ТЦК та СП, розташованого на підконтрольній території України, не пізніше 3-х років з дати смерті, зазначеної у свідоцтві про смерть. У разі коли військовослужбовець, зник безвісти за особливих обставин або його в судовому порядку визнано безвісно відсутнім та у подальшому рішенням суду оголошено померлим,- не пізніше 3-років з дати набрання законної сили рішенням суду про оголошення військовослужбовця померлим.

Оформлення допомоги відбувається на загальних підставах. Заява підписується особисто або представником за законом (для неповнолітніх дітей та осіб, які визнані за законом недієздатними). У разі подання заяви представником за довіреністю, вона засвідчується нотаріусом (за кордоном– консульством України).

Перелік документів які надають члени сім’ї до районного (міського) ТЦК та СП для призначення та виплати одноразової грошової допомоги

Заява про виплату ОГД. Особисте розпорядження. Документ, що посвідчує особу, передбачений частиною першою статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

для осіб без громадянства та іноземців - документ, що посвідчує їх особу.

Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), крім осіб без громадянства або іноземців. Свідоцтво про смерть військовослужбовця. Згода на обробку персональних даних.

Документ, що підтверджує родинні зв’язки з військовослужбовцем, який загинув (помер) під час дії воєнного стану:

а) для дружини/чоловіка - свідоцтво про шлюб;

б) для дитини - свідоцтво про народження дитини;

в) для батьків - свідоцтво про народження загиблого (померлого);

г) для осіб, які перебували на утриманні загиблого (померлого) - документ, що підтверджує перебування на утриманні загиблого (померлого) військовослужбовця.

Для осіб, які досягли 16-річного віку: довідка про відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, видана відповідними органами МВС або повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» або з сервісу державних послуг «Дія».

8.Свідоцтво про зміну імені – у разі зміни прізвища, імені, по батькові.

Рішення адміністрації, місцевої виконавчого місцевої ради або суду державної органу про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування, - для законних представників неповнолітніх дітей загиблого (померлого). Відмова від частки допомоги засвідчена нотаріусом (у консульстві України, якщо відмовник перебуває за кордоном). Рішення суду, яке набрало законної сили та стосується призначення ОГД (за наявності).

Інші документи щодо призначення та виплати ОГД (за наявності).

Для оформлення одноразової грошової допомоги у разі загибелі/смерті військовослужбовця ЗСУ військова частина зобов’язана надати до ТЦК та СП такі документи:

особисте розпорядження;

витяг з наказу командира військової частини про виключення з списків військової частини у зв’язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця;

витяг з послужного списку особової справи про склад сім’ї військовослужбовця; грошовий атестат із зазначенням інформації про виплату винагороди, передбаченої пунктом 1 постанови КМУ від 28.02.2022 № 168 або витяг з наказу про виплату такої винагороди.

Перевірка документів та прийняття рішення комісії про виплату

РТЦК та СП – приймає і завіряє копії документів та надсилає їх в ОТЦК та СП ОТЦК та СП – встановлює коло отримувачів, складає висновок, надсилає документи до МОУ

Комісія МОУ – приймає рішення

МОУ – доводить рішення комісії до ОТЦК та СП

ОТЦК та СП – доводить рішення до отримувача

Далі йде початок виплат.

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