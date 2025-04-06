Кирилл Буданов объяснил, почему не раскрывают всю правду о войне

Кирилл Буданов отметил, что во время войны «знать всю правду, думаю, это лишнее».

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Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что украинцы должны быть готовы узнать правду о войне. Об этом он сказал в интервью Анне Максимчук.

«Общество должно быть готово узнать правду, наверное, со временем. Во время войны всю правду знать, думаю, это лишнее. Иначе у людей могут появляться разные мысли», — сказал Буданов.

В то же время он подчеркнул, что речь не идет о искаженной реальности или чем-то подобном. Руководитель ГУР имеет в виду восприятие людьми жесткой правды.

«Я не говорю о том, что искаженная реальность или что-то такое. Нет. Просто сознание не у всех людей приспособлено к восприятию жесткой правды. Не нужно этим, как говорится, испытывать людей», — резюмировал он.

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