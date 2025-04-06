В Киеве в результате ракетной атаки РФ повреждены офисы украинских и международных СМИ, фото и видео

В здании бизнес-центра, где размещались СМИ, разрушены три верхних этажа.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 6 апреля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Также сообщалось, что в Киеве из-за российской атаки частично разрушен бизнес-центр.

Позже стало известно, что в результате российской баллистической атаки по Киеву значительные разрушения получили здания, в которых располагались редакции каналов государственного предприятия «Мультимедийная платформа иновещания Украины» — FREEДОМ, «Дом», UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português, диджитал-редакция, сервисные службы. Сотрудники ГП «МПИУ» не пострадали, пишет UAtv.ua.

«В результате российского ракетного удара разрушен новый ньюсрум телеканала FREEДОМ, помещение, в котором после обстрела 12 февраля ГП “МПИУ” строило обновленную студию. В настоящее время FREEДОМ продолжает вещание из резервной студии. Также повреждены помещения, в которых после февральской атаки размещались международная редакция (диджитал-платформы UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português), редакция телеканала “Дом”, эфирные аппаратные, офисные помещения, помещения диджитал-редакции», — говорится в сообщении.

В здании бизнес-центра, где размещались каналы иновещания, разрушены три верхних этажа, рядом с зданием — огромная воронка, нижние этажи также существенно пострадали и в настоящее время непригодны для работы.

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