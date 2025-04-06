В КГГА рассказали, кому будут подавать тепло во время похолодания

Столичные больницы, детские сады, школы и другие учреждения социальной сферы останутся с отоплением — КГГА.

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В Киеве на период похолодания учреждения социальной сферы останутся с отоплением. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Столичные больницы, детские сады, школы и другие учреждения социальной сферы останутся с отоплением на период понижения температуры, которую прогнозируют синоптики.

Он подчеркнул, что указанные учреждения подключаются и отключаются от отопления по индивидуальным заявкам их руководителей, которые уже направлены в теплоснабжающие организации.

Напомним, отопительный сезон в жилом фонде в стране и в Киеве, в частности, завершен.

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