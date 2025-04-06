У КМДА розповіли, кому подаватимуть тепло під час похолодання

Столичні лікарні, дитячі садки, школи та інші заклади соціальної сфери залишатимуться з теплом — КМДА.

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У Києві на період похолодання заклади соціальної сфери залишатимуться з теплом. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Столичні лікарні, дитячі садки, школи та інші заклади соціальної сфери залишатимуться з теплом на період зниження температури, яку прогнозують синоптики.

Він підкреслив, що зазначені установи підключають та відключають від тепла за індивідуальними заявками їхніх керівників, що вже направлять до теплопостачальних організацій.

Нагадаємо, опалювальний сезон у житловому фонді в країні та в Києві зокрема завершений.

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