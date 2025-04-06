Субсидія на неопалювальний сезон — кому необхідно подавати документи

Якщо у отримувачів субсидії змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд.

Фото: Freepik

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Міністерство соціальної політики України нагадало, що субсидія на неопалювальний сезон більшості отримувачів перепризначається автоматично. Проте, якщо у отримувачів змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України.

Для призначення субсидії на неопалювальний період, обов'язково треба звернутися до ПФУ із відповідною заявою та декларацією, якщо:

- ви орендує житло, за яке сплачуєте житлово-комунальні послуги

- у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи

- кількість тих, хто фактично проживає в житловому приміщенні, менша, ніж кількість зареєстрованих у ньому

- ваше домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

- на опалювальний період субсидію було призначено в розмірі 0,0 грн

У відомстві нагадали, що у разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону (тобто у травні або червні) житлова субсидія все одно призначається з початку сезону.

Подати документи до Пенсійного фонду можна одним із способів:

▪️ поштою або особисто в одному з сервісних центрів ПФУ

▪️ через портал електронних послуг (обрати опцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу») або мобільний додаток ПФУ

▪️ через портал Дія (ввівши у пошуку «Заява на субсидію»)

▪️ у центрах надання адміністративних послу (ЦНАП)

▪️ через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

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