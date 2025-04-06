Землю накрила потужна магнітна буря — скільки днів «штормитиме»

На Землі через магнітну бурю «штормитиме» понад тиждень.

Фото: cvd.vn.ua

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У неділю, 6 квітня, Землю накрила магнітна буря. Про це повідомив портал Мeteoagent.

Потужність магнітної бурі складає 6 за К-індексом.

Крім того, магнітна буря очікується з 7 по 14 квітня – показники 5 та 4. Тобто це магнітні збудження високої та середньої інтенсивності.

Під впливом цієї бурі можливі такі симптоми, як нудота, мігрені, апатія, а також загострення хронічних хвороб.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

бажано мати спокійний та стабільний сон;

приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;

пийте більше води.

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