Ілон Маск висловився за введення безмитної торгівлі США з ЄС

Ілон Маск сподівається, що між США та ЄС буде зона вільної торгівлі.

Фото: Getty Images

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит на імпорт товарів з різних країн світу, у тому числі з ЄС - 20%.

Згодом американський підприємець, очільник Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск заявив, що сподівається на «нульову митну ситуацію» між США та Європою.

«Я сподіваюся, що Сполучені Штати і Європа зможуть встановити дуже тісне партнерство. Я сподіваюся, що буде досягнуто згоди, що і Європа, і США в ідеалі, на мій погляд, повинні перейти до ситуації з нульовими тарифами, фактично створивши зону вільної торгівлі між Європою і Північною Америкою», - сказав він під партійній конференції італійської партії «Ліга» у суботу, 5 квітня.

Також «Судово-юридична газета» публікувала повний список мит щодо всіх країн. Щодо України встановлено базове мито в 10%.

Крім того, США вводять 25% мито на всі автомобілі, вироблені за межами країни і нові правила набудуть чинності з 3 квітня.

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