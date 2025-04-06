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Илон Маск высказался за введение беспошлинной торговли США с ЕС

11:28, 6 апреля 2025
Илон Маск надеется, что между США и ЕС будет зона свободной торговли.
Илон Маск высказался за введение беспошлинной торговли США с ЕС
Фото: Getty Images
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из разных стран мира, в том числе из ЕС — 20%.

Позже американский предприниматель, глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что надеется на «нулевую таможенную ситуацию» между США и Европой.

«Я надеюсь, что Соединенные Штаты и Европа смогут установить очень тесное партнерство. Я надеюсь, что будет достигнуто соглашение, что и Европа, и США, в идеале, по моему мнению, должны перейти к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой», — сказал он на партийной конференции итальянской партии «Лига» в субботу, 5 апреля.

Также «Судебно-юридическая газета» публиковала полный список пошлин по всем странам. В отношении Украины установлена базовая пошлина в 10%.

Кроме того, США вводят 25% пошлину на все автомобили, произведенные за пределами страны и новые правила вступят в силу с 3 апреля.

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США ЕС Илон Маск

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