В результате российской атаки по Киеву погиб один человек — Кличко

Мужчина находился рядом с эпицентром взрыва.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 6 апреля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами.

Позже мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе обнаружено тело мужчины, погибшего в результате вражеской атаки.

«Он находился на улице, рядом с эпицентром взрыва. Личность мужчины устанавливается», — заявил Кличко.

Кроме того, в КГВА сообщили, что также есть три пострадавших.

Предварительно, это травмы в результате действия взрывной волны, в том числе осколочные ранения от стекла.

На данный момент известно, что все пострадавшие — мужчины разного возраста, и двое из них госпитализированы.

Также сообщалось, что в Киеве из-за российской атаки частично разрушен бизнес-центр.

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